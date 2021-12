Percentual de infestação de dengue, zika e chikungunya em Salvador apresenta redução

Um levantamento realizado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), entre 30 de setembro e 04 de outubro, revelou que o percentual de infestação das arboviroses (dengue, zika vírus e chikungunya) reduziu na capital baiana.

O resultado do Levantamento de Índice Rápido para o Aedes aegypti (LIRAa) foi divulgado nesta quarta-feira, 23, e ainda apontou que o Índice de Infestação Predial (IIP) no município teve uma redução de 2,7% para 2,2%, em relação a última pesquisa realizada em junho.

De acordo com o índice, a cada 100 imóveis visitados, aproximadamente dois apresentaram focos do mosquito. A localidade com maior indice de infestação foi Fazenda Coutos que apresentou um índice de 8,4%, seguido do Bairro da Paz com 5,7%, além de Mirante de Periperi e Nova Constituinte com 5,3%. O menor indicador foi na localidade da Fazenda Grande II que apresentou 0,2%.

As equipes do Centro de Controle de Zoonoses continuam realizando visitas e três equipes extras estão atuando no Subúrbio Ferroviário. Além disso, outras iniciativas como a ação do chaveiro que realiza abertura de imóveis abandonados, mutirões em parceria com a LIMPURB e instalação de armadilhas para evitar a proliferação do mosquito, também estão sendo realizadas.

A SMS reforça que durante as mobilizações, os moradores deverão colaborar com a iniciativa descartando entulhos e materiais inservíveis que possam ser possíveis criadouros do vetor.

