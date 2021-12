Pequenino assopra as velinhas com farda da PM

Em um mundo encantado, onde a fantasia se confunde com a realidade, o pequeno Felipe Gabriel Pinheiro Santana, de 4 anos, se transforma no ‘soldado’ Felipe, um ‘policial militar’, que, armado com um lindo sorriso, não permite que nenhuma tristeza roube a alegria de quem convive ao seu lado.

Apaixonado pela Polícia Militar, ele faz a maior algazarra quando ver uma guarnição do órgão passar pelas ruas do seu bairro, Cosme de Farias, e não sossega enquanto a mãe, a autônoma Elaine Cristina Pinheiro, 27, não o leva para falar com os policiais e aperta-lhes as mãos.

O encantamento pela polícia é tamanho, que o ‘soldado’ Felipe não pensou duas vezes antes de pedir à mãe uma festinha de aniversário com o tema. Ele completou 4 anos no dia 24 de setembro, mas a festinha só aconteceu no último dia 29, no Educandário Águia Albino, onde ele frequenta o Grupo 3 (G3).

“Não fiquei surpresa com o pedido, já sabia desde o ano passado que ele queria o aniversário da PM. Ia fazer só um bolinho, mas ele ganhou uma festa linda, a 58 [58ª CIPM/ Cosme de Farias] fez uma festa linda. Ainda fizeram uma surpresa, nos levou para conhecer o local onde ficam os helicópteros”, lembrou Elaine.

Em meio as dificuldades para realizar o sonho do filho, ela não mediu esforços para atendê-lo e foi até no Quartel do Comando Geral da PM, no Largo do Aflitos, para relatar a paixão do garoto pela instituição e pedir ajuda. A festinha de Felipe foi um presente da 58ª CIPM (Cosme de Farias).

Graer

Além da festa, que contou com as presenças do coronel Francisco Kerjean, comandante do Policiamento Regional Atlântico (CPR-A/ Atlântico), do major Washington Silva, comandante da 58ª CIPM, e de alguns policiais, Felipe ganhou um passeio ao hangar do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer). “Felipe é um garoto encantador, é muito extrovertido.

No final, penso que realizei o sonho dele e também realizei um sonho. A felicidade de Felipe marcou profundamente”, disse o major, ao descrever a alegria de realizar o sonho do pequeno policial.

Fantástico mundo

Atualmente, atendendo como 'soldado' Felipe e certo de que seguirá a carreira militar, o pequeno também já foi gari e trabalhou em uma empresa de coleta de lixo, tudo no 'fantástico mundo de Felipe'.

Para o aniversário do próximo ano, ele já decidiu que será motorista de táxi e levará, pelas ruas de Salvador, todos que queriam viajar no imaginário mundo da alegria. “Sou pai e mãe dele. Faço tudo para vê-lo feliz”, disse Elaine.

Felipe é o filho mais velho da autônoma e é irmão de Guilherme, de 2 anos. Ele, a mãe e o irmãozinho moram com os avós maternos em uma humilde casa, em Cosme de Farias.

Felipe pousa sorridente ao lado do helicóptero do Grupamento Aéreo (Foto: Divulgação | PM)

