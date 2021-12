Penúltima edição do Boa Praça é opção de lazer neste domingo

Em um espaço que reúne recreação, música, gastronomia e moda, a penúltima edição do Salvador Boa Praça, realizado na praça Ana Lúcia Magalhães (Pituba), acontece neste final de semana.

O evento, que acontece até as 18h deste domingo, 15, contará com show da banda Herbert e Richards, além da presença do Tio Paulinho e a Turma do Picadeiro Encantado. O projeto atrai, segundo os organizadores, cerca de 10 mil pessoas por dia. Neste sábado, 14, apesar de a programação musical ser realizada à tarde, muitas pessoas foram ao local já durante a manhã.

A enfermeira Virgínia Santana, 35, já é visitante assídua da praça e levou a filha Clara, de 3 anos, para brincar. "É uma junção de brincadeiras, alimentação, gastronomia. É uma forma de aproveitar o espaço público", afirmou Virgínia.

Comércio

Para quem mantém algum tipo de comércio no entorno da praça, o evento trouxe visibilidade e atraiu mais clientes. De acordo com Iara Novaes, encarregada na lanchonete Açaí e Saúde, o movimento chega a dobrar nos dias em que o Boa Praça é realizado.

"O açaí já é conhecido, mas o movimento na praça influencia. Boa parte das pessoas vem conhecer o nosso trabalho" ,disse.

O comerciante Ernani Emerson, 43, mantem um quiosque de água de coco há dois anos na praça e concorda com Iara.

"Vem muita gente que não conhecia essa região por ser um pouco escondida. Isso ajuda e aumenta o nosso movimento. Por mim aconteceria sempre" ,contou.

Organizadores, frequentadores e expositores dizem que o principal ponto positivo do Boa Praça foi a presença ativa do público. O evento será encerrado no último final de semana de março, no aniversário de Salvador - celebrado no próximo dia 29.

Para a produtora responsável pelo projeto, Lara Kertész, o resultado foi gratificante, e finalizá-lo neste dia é uma forma de retribuir a boa receptividade da ação.

"A última está em planejamento e terá algumas surpresas por causa da ocasião. Será o nosso 'muito obrigada' a todos" ,disse.

