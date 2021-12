Pelourinho tem programação especial para o verão

O Pelourinho terá programação especial para o verão durante o mês de janeiro, a partir deste sábado, 2. Serão mais de 80 shows nos largos Pedro Archanjo, Tereza Batista e Quincas Berro D'Água, com atrações do axé, reggae, samba e música afro. Há programação gratuita e com taxas de entrada, que variam de R$5 a R$70.

Afrodisíaco, Araketu, Tatau, Baiana System, IFÁ Afrobeat, Curumim, Los Sebosos Postizos, Atabasabar, Terças do Olodum, Verão do Bailinho, OQuadro, Amanda Santiago, Gerônimo, Cortejo Afro, Muzenza, Bankoma são algumas das atrações para o período [confira a programação completa].

Haverá, ainda, a realização do Festival de Música e Artes do Olodum (Femadum), maior evento de música afro do país, nos dias 9 e 10 de janeiro.

A programação cultural do Pelô da Bahia é promovida e apoiada pela Secretaria de Cultura do Estado (Secult), por meio do Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI).

adblock ativo