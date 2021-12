Pedro Sampaio: a Salvador de hoje passou pelas suas mãos

A Salvador que conhecemos hoje e admiramos pelas janelas dos ônibus e carros literalmente passou pelas mãos desse homem. Mestre de Obras aposentado, seu Pedro Sampaio, participou da construção de diversos pontos da Salvador atual. Aos 84 anos, seu Pedro conta com detalhes como foi participar de cada uma delas e como era a sua rotina de trabalho. "Acordava bem cedo e não tinha horário de voltar. Muitos homens envolvidos na construção dessas obras. A gente sabia que estava fazendo história porque era tudo muito moderno para época", diz.

Avenida Contorno, Ponte do Funil, Teatro Castro Alves, Moinho Salvador, Feira de São de Joaquim e a Rodoviária são apenas algumas construções que contaram com o trabalho de Seu Pedro. "Me sinto muito feliz em ter participado dessas obras. Foi há muito tempo, nos anos 50, mas é uma coisa muito boa saber que ajudei a fazer tanta coisa importante", revela seu Pedro, sem esconder o orgulho de seu trabalho.

Das obras que participou, Pedro Sampaio dá destaque para duas delas. A Avenida Contorno e o Teatro Castro Alves. "Sempre que passo por ali, na Contorno lembro do trabalho que tivemos. É muito gratificante saber que conseguimos unir a cidade baixa e a alta com uma estrada dessa. E o Castro Alves falo por causa da importância da cultura", diz o ancião.

Mesmo depois de já ter feito tanto pela cidade, seu Pedro ainda tem quer mais. No dia do aniversário de Salvador ele deseja mais desenvolvimento. "Meu presente para Salvador é que o povo cobre dos governantes mais obras que façam Salvador crescer, para ser de verdade uma cidade desenvolvida".

