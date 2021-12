Pedreiro salva criança de imóvel em chamas em Salvador

Uma criança de 8 anos estava sozinha em um apartamento quando o imóvel pegou fogo neste domingo, 29, na Boca do Rio, em Salvador. O pedreiro Lucas Santos Souza trabalhava em uma obra em frente e percebeu a fumaça. Ele alertou os vizinhos e soube que a mãe tinha saído deixando o filho sozinho no local.

Com a ajuda dos moradores da rua Simões Filho, Lucas conseguiu arrombar o imóvel e resgatar a criança. "Ele (o garoto) foi esperto, na hora do incêndio, desceu duas escadas, mas não tinha conseguido sair porque tem grade, mas a gente conseguiu arrombar e tirá-lo de lá", conta.

O pedreiro, que tem três filhos (de 4, 15 e 23 anos), disse que na hora pensou neles: "Não fiquei com medo. Quando vi a criança, fui tentar ajudar".

O menino foi salvo sem ferimentos antes da chegada do Corpo de Bombeiros. A causa do incêndio ainda será apurada, mas moradores da região suspeitam de um problema na fiação do imóvel. Segundo eles, essa não é a primeira vez que o apartamento pega fogo.

O imóvel fica em cima da loja RC Vidraçaria e Esquadrias.

Tecnicos da Defesa Civil de Salvador (Codesal) estiveram no local para fazer a vistoria do imóvel, que apresentou rachaduras após o incêndio. Ainda não há informações se o local foi interitado.

