Pedreiro que matou irmão a facadas é preso em São Caetano

O pedreiro Edmilson Balbino dos Santos, de 48 anos, foi preso na segunda-feira, 13, após matar o próprio irmão com uma facada nas costas. O crime ocorreu no bairro de São Caetano, em Salvador, no último fim de semana.

Em depoimento à polícia, Edmilson contou que ele e o irmão Jorge Balbino dos Santos, 49, brigavam constantemente. No dia do crime, os dois ingeriam bebida alcoólica enquanto consertavam a tubulação da casa da mãe. Eles discutiram e a vítima teria jogado uma escada em cima Edmilson. Como vingança, ele deu uma facada no irmão.

Ferido, Jorge foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de San Martin, mas não sobreviveu. Edmilson já passou por audiência de custódia, onde teve a prisão preventiva decretada e seguiu para o sistema prisional.

