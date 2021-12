Pedreiro morre após marquise de imóvel desabar no bairro de Periperi

O desabamento da marquise de um imóvel no bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na noite deste domingo, 5, deixou uma pessoa morta e três feridas. De acordo com a Defesa Civil (Codesal), o acidente aconteceu na Rua da Jaqueira, por volta das 18h40.

O pedreiro Sulivaldo dos Santos Menezes, de 48 anos, foi atingido pela estrutura de concreto e morreu no local. Outras duas vítimas do desabamento, que sofreram fraturas nas pernas, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O estado de saúde delas é desconhecido. Um terceiro sobrevivente sofreu ferimentos leves e saiu do local caminhando.

"O que temos de relato após vistoria no local é que se tratava de uma residência que também servia como bar e do lado de fora pessoas eram atendidas", contou Sosthenes Macedo, diretor-geral da Codesal, ao Portal A TARDE.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Codesal e da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre) foram enviadas ao local para atender a ocorrência. A titular da Sempre, Juliana Portela, também esteve na localidade.

As circunstâncias que provocaram o desabamento ainda são desconhecidas e serão apuradas pela equipe de engenharia da Defesa Civil. De acordo com informações da assessoria da Sempre, será ofertado para as famílias auxílio funeral e suporte psicossocial. Sulivaldo dos Santos deixa quatro filhos.

adblock ativo