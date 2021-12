Pedreiro é preso suspeito de matar amigo por dívida de R$ 10

Investigadores da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana cumpriram o mandado de prisão contra o pedreiro Ramon Almeida Souza, 34 anos, na terça-feira, 31. Segundo a Polícia Civil, o pedreiro matou com uma facada no pescoço o amigo Raul Ferreira Júnior.

O crime ocorreu após uma discussão em um bar no dia 7 de dezembro passado. Ainda conforme a Polícia, a motivação do crime foi a cobrança de uma dívida de R$ 10 que Ramon tinha com a vítima.

Ramon contou em depoimento ao delegado Gustavo Coutinho que Raul lhe deu um soco quando cobrou os R$ 10. Em seguida, o pedreiro pegou uma faca e desferiu o golpe.

