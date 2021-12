Pedreiro é morto pouco tempo depois de ver a ex

O pedreiro Reinaldo da Conceição Santos, 31 anos, o Malhado, foi encontrado morto no final da manhã desta quarta-feira, 16, no campo do Arenoso, na Rua Silvio Araújo, em Periperi - atrás do Hospital do Subúrbio (HS).

Conforme a delegada Marilene Lima, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), um amigo de Malhado contou que, momentos antes dele ser assassinado com um único tiro no tórax, foi visto no local na companhia da ex-mulher.

O rapaz não soube informar à delegada a identidade da mulher, nem dizer onde ela poderia ser localizada. “Ele disse apenas que ela é dona de um bar aqui na região. Mas não soube informar mais nada”, revelou Marilene.

Ainda de acordo com relato do rapaz à delegada, o pedreiro era morador do bairro de Vista Alegre, mas trabalhava em uma obra próximo à rotatória do HS, na Rua das Pedrinhas.

No local do crime, moradores falaram que Malhado não frequentava a rua e foi a primeira vez que ele esteve na região. Eles contaram ainda que, por volta das 11h da manhã, o pedreiro passou pela rua pedalando uma bicicleta e carregando alguns sacos de compra.

Ele seguiu em direção a uma invasão no alto de um morro, onde foi atingido pelo tiro e desceu correndo deixando para trás a bicicleta e as compras. Até a noite desta quarta,, ninguém havia sido preso.

