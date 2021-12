Pedreiro é assassinado a tiros em Nova Sussuarana

O pedreiro Adjailson Bela de Almeida, 41 anos, foi morto a tiros na porta de casa por quatro homens na tarde desta quinta-feira, 30, no bairro de Nova Sussuarana, em Salvador. Conforme a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o crime ocorreu por volta das 15h30, na rua Direta de Pituaçu em uma localidade conhecida como Portelinha, às margens da Avenida Gal Costa.

Policiais da 48ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM)/Sussuarana estiveram no local do crime e constataram o óbito. A família disse não saber a motivação e afirmou que ele não era usuário de drogas, mas um policial militar informou que ele usava drogas e possivelmente foi morto por causa de dívida com um traficante.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou perícia no local e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IML).

