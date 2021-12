Pedido dos rodoviários não é responsabilidade da prefeitura, afirma Neto

O prefeito ACM Neto disse que vai se reunir até sexta-feira, 10, com representantes do Sindicato dos Rodoviários para ouvir as reivindicações da categoria, que paralisou as atividades nesta quarta, 8. Apesar da intenção de abrir diálogo, Neto antecipou que o problema apresentado pelos trabalhadores não pode ser solucionado pelo governo municipal.

Os rodoviários pararam durante 4 horas nesta manhã reivindicando que o cartão de passagem deles possa ser utilizado na integração com o metrô. Eles alegam que precisam pagar uma segunda passagem quando usam o modal e os ônibus urbanos, sem ter acesso a gratuidade estabelecida pela integração.

"A definição de tarifa e gratuidade do metrô cabe ao governo do estado, que é o poder concedente, não cabe à Prefeitura. Vamos ouvir, recolher sugestões e intermediar o diálogo entre as partes, mas não temos a solução no nosso poder. Os rodoviários sabem que a Prefeitura é parceira deles e sempre esteve ao lado dos seus interesses”, disse por meio de nota enviada para a imprensa.

"Sempre dialogamos com os rodoviários. No entanto, é preciso saber os limites de cada um. Aproveito para chamar a atenção de que o nosso sistema urbano está vivendo momentos difíceis, a Prefeitura impôs uma série de situações, a última foi a integração, sem que isso significasse aumento de tarifa ou concessão de subsídios", complementou durante a abertura do 1º Encontro de Gestores Municipais, no Sheraton da Bahia Hotel, no Campo Grande.

A Secretaria Estadual de Comunicação (Secom) alegou que os rodoviários têm acesso liberado nos ônibus urbanos apresentando suas fardas. Portanto, eles não usam cartão de transporte. Segundo a Secom, a Casa Civil já tinha solicitado que os empresários de ônibus e a Prefeitura de Salvador, responsável pelos concessionários, emitissem os cartões para a categoria.

"(Os cartões) são direito de todo trabalhador. Assim, como todo trabalhador, eles teriam acesso a integração entre modais de mobilidade", explicou o governo estadual por meio de nota.

adblock ativo