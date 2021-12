Pedestres se arriscam nas pistas e ignoram a passarela na BR-324

O cobrador Fábio Silva Souza, 28 anos, estava com pressa nesta quarta-feira, 19. Deixou o bairro de São Caetano e atravessou a BR-324 correndo, a 100 metros da passarela, enquanto carros passavam a uma velocidade média de 100 km/h.

A imprudência dos pedestres acontece com frequência no local, todos os dias. “Estava com pressa”, justificou. Em 10 minutos, a equipe de A TARDE flagrou oito pessoas cometendo a negligência, a menos de 200 metros da passarela.

As justificativas são quase sempre as mesmas: “Estou atrasado, sei que é errado”, afirmou Antônio Carlos de Jesus, 51 anos. O homem admitiu que há 20 anos cruza a via fora da passarela.

“Nunca aconteceu nada comigo, mas sei que, se for pego, morro”. Outras três pessoas que atravessaram as pistas ignorando a passarela se explicaram da mesma forma, mas um deles reclamou: “O problema é que fizeram uma passarela longe do ponto de ônibus”, tentou justificar o soldador Paulo Soares Silva, 28 anos.

Dados - Houve também quem falasse do risco de roubo. “Na semana passada, dois conhecidos meus foram roubados aí na passarela”, contou o cabeleireiro Gabriel Teles Costa, 22.

De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em 2009, ocorreram três acidentes com 12 feridos e um morto na região. No ano seguinte, o número de mortos cresceu para quatro, isso sem falar nos três feridos em sete acidentes.

“Isso acontece todos os dias. As pessoas têm preguiça de atravessar na passarela, mas não pensam no risco que correm. No final do ano passado, um morreu atropelado bem aqui em frente. Não tem fiscalização”, lembrou. Mário se referiu ao atropelamento que matou um homem sob a passarela, no Km-619 da BR-324, no dia 23 de dezembro último.

A assessoria de comunicação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que atravessar a via fora da passarela é infração prevista no Artigo 254 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A ação pode resultar em advertência, encaminhamento do pedestres a cursos e pagamento de multa de R$ 26,60.

