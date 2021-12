Pedestres esperam até 1h30 para embarcar no ferry em Salvador

O fluxo de passageiros no sistema ferryboat está intenso na manhã deste sábado, 23, no Terminal de São Joaquim, em Salvador. O tempo de espera para pedestres chega a 1h30. Já motoristas têm embarque imediato, segundo a Internacional Travessias, que administra o transporte.

Apesar do fluxo, o movimento para quem faz a travessia para Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, é considerado tranquilo. Ainda de acordo com a empresa, sete embarcações operam com saídas a cada 30 minutos. Caso tenha um aumento intenso no fluxo de passageiros, pode haver saídas de ferries extras. O último sai às 23h30, sentido ilha.

No Terminal Marítimo do bairro do Comércio, a travessia de lanchas Salvador-Mar Grande está dentro da normalidade, conforme a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). Oito lanchas saem a cada meia hora. Se houver necessidade, as saídas podem ocorrer 15 em 15 minutos.

A última lancha zarpa da capital baiana para a Vera Cruz às 20h e, no sentido oposto, às 18h30.

Estradas

Em decorrência das festas de fim de ano, o fluxo de veículos nas principais rodovias que cortam o estado é intenso nesta manhã de sábado.

Na BR-324, o movimento é grande no trecho entre os municípios de Simões Filho e Candeias. Na BR-116, há retenção nas imediações da ponte do Rio Paraguaçu, devido ao entroncamento mais adiante com a BR-242. Ainda na rodovia, o tráfego segue com intensidade também no trecho de Vitória da Conquista, sentido Feira de Santana.

No pedágio da BA-099, também conhecida como Estrado do Coco, não há registro de lentidão. Já para quem pretende seguir pela BA-535, conhecida como Via Parafuso, vai encontrar o trânsito um pouco lento, mas sem retenção.

