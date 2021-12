Pedestres e motoristas enfrentam espera de 1h30 para embarcar no ferry

O movimento de pessoas que pretendem passar o São João na ilha e no interior da Bahia é intenso na manhã desta quinta-feira, 22, no terminal do ferryboat de São Joaquim, em Salvador. O tempo de espera na fila para pedestres ou motoristas é de aproximadamente 1h30, segundo a Internacional Travessias Salvador.

Apesar do fluxo intenso de pessoas no terminal, a movimentação não interfere no tráfego da região, conforme a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

O equipamento funciona desde as 4h desta manhã e vai seguir até as 23h30 desta sexta, 23, sem interrupções. A medida foi tomada para atender a demanda que é esperada para a fazer a travessia Salvador-Itaparica entre hoje e amanhã, véspera de São João, que é de cerca de 22 mil veículos e 120 mil pedestres.

Lanchas

Já no Terminal Marítimo de Salvador, no Comércio, o fluxo de passageiros é tranquilo, segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). Para este período, 12 embarcações saem de 15 em 15 minutos, a depender da demanda.

Morro de São Paulo

Os catamarãs operam com os seguintes horários marcados: 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30. Para quem vem de Morro para a capital, as saídas acontecem às 9h, 11h30, 13h e 15h. A viagem dura em média 2h20 e a passagem custa R$ 95,20.

