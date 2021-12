Pedestres aguardam 2h para acessar o ferryboat em São Joaquim e Bom Despacho

O fluxo está intenso para veículos e pedestres na manhã desta segunda-feira, 4. Em São Joaquim, os condutores aguardam 1h30 e os pedestres, 2h. Já em Bom Despacho a espera é de 2h para ambos. As viagens ocorrem a cada 1h, contando com uma embarcação extra a cada 1h30.

De acordo com a Internacional Travessias Salvador (ITS), o sistema ferryboat atua nesta manhã com cinco embarcações: Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi, Maria Bethânia, Ivete Sangalo e Pinheiro. Já os ferries Paraguaçu e Anna Nery estão passando por vistoria, o que já estava programado pela equipe técnica. A previsão é que o Anna Nery volte a funcionar por volta de 12h e com isso, o intervalo entre as embarcações funcionem a cada 30 minutos.

