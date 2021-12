Pedestre reage a assalto e mata suspeito na avenida Jorge Amado

Um homem morreu supostamente após tentar assaltar uma pessoa na avenida Jorge Amado, no Imbuí, em Salvador. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a vítima reagiu e atirou em Gilmário dos Santos Amorim, 37 anos. O crime aconteceu na manhã desta terça-feira, 12.

O suspeito, que estava em uma moto, foi baleado nas costas. Logo depois, o veículo invadiu um ponto de ônibus, batendo em uma árvore. O homem morreu no local. Gilmário tinha passagem pela polícia por agredir a mulher.

A delegada Marilene Lima, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), disse que a autoria e a motivação do crime ainda são investigadas, apesar de confirmar que testemunhas relataram que o homem estava assaltando pessoas na região.

Na ocorrência, uma outra pessoa ficou ferida, mas a polícia não soube informar se ele estava na moto com o suspeito ou se foi atropelado por ele. A vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O nome do hospital não foi divulgado pela polícia, assim como o estado de saúde do ferido.

Testemunhas disseram que Gilmário assaltava os pedestres (Foto: Euzeni Daltro | Ag. A TARDE)

adblock ativo