Pedestre morre após cair de passarela

Uma pessoa morreu na manhã desta terça-feira, 16, após cair da passarela na avenida Paralela, localizada em frente ao Hospital Sarah Kubitschek.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), há uma viatura da 39ª Companhia Independente de Polícia Militar no local e o caso é acompanhado pela 9ª Delegacia de Polícia, pertencente ao distrito da Boca do Rio.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), devido ao caso, o fluxo de veículos é intenso no local. Há uma viatura do órgão auxiliando no trânsito.

