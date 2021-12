Pedestre fica ferido após ser atropelado no Doron

Uma pessoa foi atropelada na manhã deste sábado, 16, na av. Edgar Santos, no bairro do Doron, em Salvador, de acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

O órgão de trânsito não tem detalhes da vítima e nem das circunstâncias do acidente. O fluxo de veículos segue normalmente na região e nas demais vias da cidade.

