Pedestre enfrenta buracos e esgoto na Cidade Baixa

Buracos, pistas irregulares, esgoto ao ar livre e problemas na sinalização dificultam a vida de pedestres e motoristas na Cidade Baixa. A reportagem foi ao bairro do Comércio e encontrou diversas irregularidades, a exemplo de um buraco grande em plena calçada da Rua Miguel Calmon, dificultando a locomoção de pedestres.

Além de enfrentar irregularidades aparentes no passeio público, os transeuntes ainda sofrem com automóveis que invadem parte da calçada, diminuindo ainda mais o espaço exclusivo para os pedestres.

Motoristas também encontram problemas no trânsito devido a problemas na sinalização. Duas faixas de pedestres sob semáforos estão apagadas por conta do desgaste da tinta.

Péssimo estado - Comparadas às principais vias, como Estados Unidos, Miguel Calmon e França, as adjacentes são as mais prejudicadas pelos buracos. A Rua Guindaste dos Padres, que dá acesso à Ladeira da Montanha, encontra-se em péssimo estado de conservação. Na Rua da Grécia, transversal da Miguel Calmon, um buraco de grandes proporções toma conta da via.

O estudante Jefferson Amorim frequenta uma das faculdades localizadas no bairro e lamenta o número de buracos na rua. "Quem sai mais prejudicado é o pedestre, pois fica muito ruim para se locomover", comenta o aluno.

Além da presença de buracos, o estacionamento indevido de automóveis também acarreta em problemas no trânsito local. As ruas adjacentes à Avenida Estados Unidos e à Rua Miguel Calmon sofrem com o grande número de carros posicionados em áreas fora da zona regulamentada pela prefeitura.

O estacionamento irregular provoca uma morosidade desnecessária em alguns momentos, aumentando os pontos de congestionamento no bairro.

Revitalização - De acordo com o diretor do escritório de revitalização do Comércio, Marcos Cidreira, a região deve passar por um momento de requalificação urbana, no qual pontos estruturais seriam resolvidos. "Melhorar a infraestrutura do bairro é interessante para a segunda parte de sua revitalização", comenta Cidreira.

Para o diretor, no entanto, o processo não pode ser gestado apenas pelo município. "A prefeitura não pode solucionar os problemas sozinha. Há muitos prédios do governo estadual e federal localizados no bairro. É necessária uma parceria", afirma.

Calçada - Outro espaço que enfrenta problemas é o largo da Calçada. O pedestre que transita no local precisa conviver com o mau cheiro, originado de esgoto que transborda na pista por bueiros. Os buracos também dificultam a locomoção.

