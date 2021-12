Pedestre é atropelado na Avenida Tancredo Neves

Um pedestre foi atropelado na tarde desta sexta-feira 01, na Avenida Tancredo Neves, em Salvador. O motorista do veículo, de modelo fiat Uno, permaneceu no local até a chegada dos agentes da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador).

Equipes do Serviço Móvel de Emergência (SAMU) já prestaram atendimento à vítima, que foi encaminhada para uma unidade hospitalar. Ainda não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde.

A Transalvador verifica agora, uma outra ocorrência de acidente localizada na saída do bairro Resgate.

