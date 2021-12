Pedestre é atropelado em Fazenda Grande IV

Um pessoa foi atropelada na manhã desta terça-feira, 14, por um ônibus no final de linha em Fazenda Grande IV. O nome e o estado de saúde da vítima não foram revelados.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), no local há uma viatura do órgão e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestando atendimento.

