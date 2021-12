Pedalada sai do Dique pelo fim da violência contra a mulher

O programa Salvador Vai de Bike reúne 500 pessoas em um passeio ciclístico neste domingo, 16, pelo fim da violência contra a mulher. Serão 16 km de pedalada, com saída às 9h do Dique do Tororó, percorrendo avenida Centenário, Barra, Ondina, Rio Vermelho e Amaralina, com retorno pela avenida Vasco da Gama.

A campanha, que tem como homenageada Irmã Dulce, tem a finalidade de mobilizar para prevenção e enfrentamento da violência praticada contra a mulher, como agressões, estupros, violações de direitos e até tráfico de drogas. A concentração será às 8h no Dique, com retorno previsto às 11h.

Para participar, os interessados devem doar 1kg de alimento não perecível, em troca da camisa alusiva ao evento. Os participantes poderão usar a própria bicicleta ou até mesmo uma do programa, se cadastrando através do site do Salvador Vai de Bike. Os mantimentos serão doados às Obras Sociais Irmã Dulce.

A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) acompanhará todo o trajeto junto com os participantes.

