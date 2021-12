Pedalada pela saúde do homem acontece no domingo

A 1ª Pedalada do 'Movimento Juntos pela Saúde do Homem' será nesse domingo, 15, no Imbuí. A ação, que acontece no mês de combate ao câncer de próstata, vai contar com a transmissão do Programa Cabeça de Homem, que vai ao ar na rádio Metrópole, onde será possível tirar dúvidas com especialistas. O ponto de encontro será na Praça do Imbuí, às 8h30.

Para participar, é necessário trocar 2 pacotes de leite pela camiseta do movimento nos pontos de troca na Praça do Imbuí, no dia do evento e na Loja Barbearia Azul, na Praca de Serviços do Salvador Shopping, nos dias 13 e 14. O valor arrecadado será doado à Casa de Apoio Solange Praga, que trabalha com crianças com câncer e cardiopatas, vindas do interior da Bahia.

Ao final do trajeto, às 12h, o Programa Cabeça de Homem abordará sobre a Importância de se fazer o exame preventivo do Câncer de Próstata, bem como dos mitos e verdades que cercam o assunto. São convidados o médico urologista Dr. Wagner Porto (vice-presidente nacional da Sociedade Brasileira de Urologia) e um psicólogo.

A pedalada tem apoio do Movimento Salvador vai de Bike e o engajamento de vários grupos de pedal da cidade. O cantor Carlinhos Brown cedeu a imagem e voz para a divulgação da causa, além de José Medrado e os apresentadores do programa Roda Baiana (Andrezão Simões, Fernando Guerreiro e Jonga Cunha).

Mapa do trajeto da pedalada (Divulgação)

Câncer

O câncer de próstata é o 2º tipo de câncer que mais mata homens no Brasil, atingindo 1 em cada 6 pessoas. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer (Inca) é de que, por ano, 69 mil novos casos sejam diagnosticados, um caso a cada 7,6 minutos. Apesar da grande incidência, a doença tem 90% de chance de cura, se for diagnosticada precocemente e tratado da forma adequada.

