Pedal da Imprensa tem boa participação no Dique do Tororó

Para estimular a prática do ciclismo, seja como meio de locomoção, passatempo ou esporte, o Movimento Salvador Vai de Bike pretende, continuar a desenvolver passeios ciclísticos abertos ao público uma vez por mês, como o que foi realizado na manhã deste domingo, 19, no Dique do Tororó.

O evento, batizado de Pedal da Imprensa e realizado com o apoio dos grupos Bike Anjo Salvador e Jabutis Vagarosos, reuniu cerca de 500 pessoas e festejou a passagem do Dia do Jornalista, comemorado último dia 7.

O passeio partiu do Dique do Tororó, seguiu até o Farol da Barra e retornou ao local de partida totalizando um trajeto de 11,6 quilômetros. Durante o evento, foram disponibilizadas bicicletas do Bike Salvador para quem não dispunha de equipamento próprio e já possuía cadastro no programa.

Empolgação

A jornalista Vânia Moreira, 48, que fez todo o percurso, aderiu à bicicleta há dois anos por recomendação médica para amenizar as fortes dores da coluna. E o que era uma obrigação, se tornou diversão. Atualmente, ela pedala diariamente cerca de 20 quilômetros na orla.

"Pedalar é o exercício físico mais prazeroso que já fiz. Além de fazer bem para o físico, é um excelente lazer, pois você pode respirar ar livre e ver as belezas da cidade enquanto pedala", relatou Vânia Moreira.

Até o final do ano que vem a capital baiana deverá contar com cerca de 350 quilômetros de espaços dedicados ao sistema cicloviário - ciclofaixas, ciclovias e ciclo-rotas.

Além de ampliar o número de áreas para a prática do ciclismo, a prefeitura pretende instalar, também, mais mil paraciclos e pleitear a implantação de novas estações de compartilhamento de bicicleta.

Integração

As iniciativas vão integrar o conjunto de ações desenvolvidas pelo Movimento Salvador Vai de Bike, criado em 2013 para incentivar o uso da bicicleta e discutir novos meios de melhorar a mobilidade urbana na cidade.

Hoje, Salvador conta com 100 quilômetros de faixas exclusivas e compartilhadas e cerca de 110 mil usuários cadastrados no programa Bike Salvador, uma parceria da gestão municipal com a empresa Serttel e o banco Itaú.

De acordo com a coordenadora do projeto, Liana Oliva, a intenção é que os adeptos da bicicleta como meio de transporte disponham de estrutura adequada para circular pela cidade de forma segura.

"Já desenvolvemos diversas ações educativas para conscientizar motoristas sobre a importância de respeitar o ciclista", relatou Liana Oliva.

O objetivo do grupo é ampliar as ações que assegurem a segurança de quem usa bicicleta para se locomover. "Estamos capacitando condutores de ônibus nas garagens das empresas. Até o final do ano, pretendemos capacitar pelo menos três mil deles", contou Liana.

