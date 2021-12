Peças são roubadas de monumentos

Símbolos da história, cultura e identidade de uma sociedade, bustos, esculturas, estatuetas e adornos de monumentos feitos de bronze têm sido alvo de ladrões na capital baiana. Pelo menos sete peças foram subtraídas pelos criminosos em Salvador, devido ao valor do metal no mercado clandestino.

As informações são da Fundação Gregório de Mattos (FGM), órgão municipal responsável por zelar pelos sítios históricos de Salvador, que contabilizou a subtração de peças em bairros como Amaralina, Rio Vermelho, Centro, Nazaré, Mares e na avenida Heitor Dias.

No Centro, estão desaparecidas a herma (um tipo de busto) do padre Antônio Vieira, na rua do Tesouro, ao lado da Secretaria Municipal da Fazenda; e a escultura da índia aos pés do busto do padre Manoel da Nóbrega, obra do italiano Pasquale De Chirico, em frente à Igreja da Ajuda, na rua da Ajuda.

Pedestal do busto do padre Antônio Vieira, na rua do Tesouro (Foto: Raul Spinassé l Ag. A TARDE)

Nesses locais, restaram apenas os pedestais das homenagens prestadas aos religiosos que exerceram papel relevante quando da época do Descobrimento do Brasil. O próprio busto foi retirado pela prefeitura, após tentativa frustrada de roubo da obra de arte.

Também na parte central da cidade, os criminosos roubaram as hermas do conselheiro Almeida Couto e do marechal Castelo Branco. A primeira ficava na praça Almeida Couto, em Nazaré, enquanto a segunda estava situada no Vale do Nazaré.

Na orla de Salvador, os ladrões carregaram consigo a efígie de mestre Bimba, localizada próximo ao Quartel de Amaralina. No Rio Vermelho, duas pombas foram arrancadas do Cetro da Ancestralidade, escultura concebida em bronze fundido pelo mestre Didi.

Já no largo dos Mares, na Cidade Baixa, o objeto do roubo foi a estátua da Nossa Senhora Imaculada Conceição, assim como a efígie do papa Pio XII, ambas confeccionadas em bronze. Na avenida Heitor Dias, a "vítima" da vez foi o busto do cineasta Glauber Rocha.

Desrespeito

Quem passa pelos locais onde as peças foram roubadas lamenta o vazio provocado pelo vandalismo na cidade. É o caso da secretária da Igreja da Ajuda, Josimare Vilas Boas, que diz ter percebido o roubo da índia assentada aos pés do busto do padre Manoel da Nóbrega há cerca de três meses.

Ela conta que era cedo quando deu por falta da estátua situada em frente ao templo católico, no Centro. O busto, recorda, também teria sido alvo dos criminosos, que não conseguiram levá- -lo devido à dificuldade para desprender a peça do pedestal de granito.

No mesmo dia, prossegue, funcionários da prefeitura retiraram a peça para fazer a restauração. "Deu trabalho para tirar. Estava bem preso. Todo mundo que chega aqui pergunta por esse busto, mas a obra não pertence à igreja", relata. Ela diz que o próprio templo já fora alvo dos ladrões duas vezes.

Bem próximo dali, na rua do Tesouro, o ex-guarda civil Valfredo dos Santos, 76, frequentador da rua do Tira Chapéu há cerca de cinco décadas, recorda que a herma do padre Antônio Vieira continuava sobre o pedestal até oito meses atrás.

Ainda com faro aguçado para investigação, ele suspeita que a ação criminosa deve ter ocorrido durante a madrugada, já que o local, assegura, costuma ser bem policiado. Nem mesmo o gradil de proteção foi capaz de evitar o sucesso dos ladrões, observa o senhor.

"Quem fez uma coisa dessas só pode ter agido durante a madrugada, porque não é fácil tirar um objeto pesado daquele dali", avalia Valfredo. "Levaram a placa e também a cabeça. A essa altura já devem ter derretido. É muita falta de respeito com a história de nossa cidade", completa ele.

