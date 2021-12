Peças são furtadas do Museu Casa de Ruy Barbosa, em Salvador

O Museu Casa de Ruy Barbosa, localizado no Centro Histórico de Salvador, foi alvo de criminosos e teve 15 peças furtadas. Os objetos, que pertencem ao acervo da Fundação, incluem bustos e estátua em bronze, medalhas de prata e bronze, além de pares de óculos e uma caneta tinteiro, que pertenceram ao jurista, político e escritor baiano.

De acordo com informações da Associação Bahiana de Imprensa (ABI), o crime foi cometido no último final de semana. A ausência das peças foi percebida na manhã de segunda-feira, 1º, quando uma funcionária da instituição chegou para trabalhar e percebeu a porta da frente apenas encostada.

O incidente não deixou vítimas. Segundo a ABI, “os vigilantes contratados pelo UniRuy para a guarda patrimonial não estavam no local. A ação sequer chamou a atenção dos moradores vizinhos do edifício situado na rua Ruy Barbosa”.

Ruy Barbosa morou no local até os 16 anos (de 1849 a 1865) e, por isto, o imóvel passou a levar seu nome. A Casa de Ruy Barbosa foi arrematada em leilão pelo jornalista Ernesto Simões Filho, fundador do Jornal A TARDE, no início do século XX. Em 1935, a Associação Bahiana de Imprensa conseguiu posse do imóvel.

O presidente da ABI, Walter Pinheiro, lamentou a invasão e relatou a importância do jurista, sua trajetória e a relevância da manutenção do museu. “Nosso objetivo é recuperar os bens roubados. Evidentemente, tudo o que pertenceu a Ruy Barbosa é importante. A sociedade pode nos ajudar a localizar as peças”, afirmou Pinheiro.

A Casa de Ruy Barbosa abriga um museu gerido e mantido pela Faculdade Ruy Barbosa, atual Centro Universitário UniRuy. O Convênio de Intercâmbio e Colaboração Técnica e Cultural firmado em 1998 entre a instituição e a ABI teve o objetivo de devolver à comunidade o espaço do Águia de Haia, como era conhecido o jurista baiano.

O imóvel chegou a ser invadido por ladrões em 1997. Na época, a maior parte dos objetos roubados foi recuperada e seguia disponível para exibição até agora.

