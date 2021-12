Peças de épocas e estilos distintos tornam decoração mais divertida

Quadros antigos e gravuras contemporâneas, pufe moderno e banqueta retrô, tecidos africanos e cadeiras de estilo colonial. Uma casa decorada com a mistura de móveis e peças de diferentes épocas, origens e estilos pode parecer confusa, mas, com bom gosto, a “"bagunça”" se transforma em harmonia e o dono do ambiente nunca mais vai querer saber de padronizar a decoração. “



É uma forma de deixar o ambiente mais alegre e interessente. A mistura torna o espaço mais leve e menos formal”", diz o designer de interiores Renato Lugli. Para o produtor cultural José Raimundo de Carvalho, cliente de Lugli, a mistura é divertida e reflete a personalidade dos moradores. “"É sacal ficar com uma coisa só. A casa tem que ser o que a gente é, e não gostamos do tradicional”".



No apartamento do produtor cultural, uma cadeira desenhada pela baiana Maria Adair fica ao lado de uma cadeira egípcia e de uma poltrona antiga. "“Tem ainda cadeiras em ‘V’ que uma senhora inglesa trouxe para cá, um sofá de quatro lugares com corte quadrado e poltronas individuais superjoviais. É uma brincadeira que a gente fez"”, conta José Raimundo.



Além de representar a personalidade dos moradores, a decoração não convencional tem outra vantagem: a possibilidade do uso de objetos desfalcados. A última xícara do jogo de porcelana da avó, por exemplo, pode ser combinada com peças de linhas mais modernas. Outros objetos de estima do morador, como lembranças de viagem, também podem ser agregados como ornamentos.



Para a designer de interiores Daiana Magalhães, tudo pode ser combinado, mas alguns cuidados são necessários para a mistura. “"A decoração precisa nos contar uma história. Você deve olhar e sentir que está tudo certo, mesmo que não saiba dizer o porquê, mas que consiga sentir que está tudo agradável"”. Lugli concorda: "“Tudo pode ser misturado, vai da personalidade de cada um, é só uma questão de harmonia"”.





Aliando bom gosto, harmonia e criatividade, diz Daiana, qualquer combinação é possível. Uma dica para quem quer se aventurar na mistura sem exagerar é escolher um estilo dominante e acrescentar peças diferentes para quebrar o padrão. É o caso do empresário João Clímaco, dono da Vintage Decor. Na casa dele, o retrô predomina, mas objetos contemporâneos fazem parte da decoração. “



"Eu tenho um sofá de courino vermelho da década de 70 com mesinhas laterais de vidro torcido bem modernas. Nas paredes, tenho quadros antigos ao lado de arte contemporânea e gravuras"”. Na cozinha, é a louça que quebra a combinação da mesa, da década de 50, com as cadeiras, de estilo Chipandelle. “

"Os pratos são pintados à mão. Cada um tem um desenho diferente"”, descreve João. No apartamento da professora universitária Mônica Medeiros, nem as cadeiras da sala de jantar são iguais. “"Tem quatro cadeiras antigas, de Jacarandá, que foram de minha casa de criança. Outras quatro são Ghost (de plástico transparente)"”.



A lembrança da infância também está na mesa da varanda. Com 70 anos, o móvel era da tia e foi todo reformado por Mônica. “"Tirei o tampo de mármore e coloquei um mosaico com pisos antigos. Alguns lembram minha antiga casa"”. O importante para ela é que cada cômodo tenha uma configuração diferente. “"Dá uma sensação de mudança o tempo inteiro"”.

