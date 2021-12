Pavimentação asfáltica altera tráfego nos bairros do Tororó e Jardim Baiano

Os bairros Tororó e Jardim Baiano serão beneficiados com pavimentação asfáltica a partir desta quarta-feira, 2. Os motoristas deverão ficar atentos, pois, será necessaria interdição parcial das seguintes vias:

Tororó - Ruas Baronesa de Baixo, Amparo do Tororó, Capelinha do Tororó, Galdino Franklim Bandeira, Francisco Ferraro, Cruzador Bahia, Marujos do Brasil, Avenida Baronesa de Cima, Largo Capelinha do Tororó, Boulevard Pedro Veloso Gordilho, no Tororó.

Jardim Baiano - ruas Boulevard Suiço, Pedro Américo, Arquimedes Gonçalves, Hugo Baltazar da Silveira e José Leonídeo Sena.

Os bairros fazem parte do lote 3 do projeto ‘Pelas Ruas do Centro Antigo de Salvador’, do Governo do Estado. Onde estão sendo investidos R$26,3, milhões para a recuperação de 90 vias. No lote 3 já foram concluídas obras em 53 localidades. A previsão estimada para a conclusão da obra é de aproximadamente um mês.

