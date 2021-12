Paulistas são presos com 10 kg de maconha na Estrada do Coco

Os traficantes paulistas Robson Oliveira da Silva, de 26 anos, e Edebson Alves de Medeiros, 32, foram presos em Monte Gordo (distante 41 km de Salvador), nesta quinta-feira, 12, com dez quilos de maconha distribuídos em dez tabletes.

De acordo com a polícia, eles estavam a bordo de um táxi transportando a droga em um saco plástico dentro de uma mala e seguiam da cidade de Entre Rios para Barra do Jacuípe, no Litoral Norte.

As equipes da 33ª Delegacia Territorial (DT/Monte Gordo) e da 59ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) faziam abordagens de rotina a veículos, na Estrada do Coco, quando pediram ao taxista que parasse no acostamento. Os passageiros se recusaram a mostrar o conteúdo da bagagem que estava no porta-malas do veículo e foram conduzidos à unidade policial, onde confessaram ser traficantes.

Ao serem Interrogados pela delegada Juceli Rodrigues, Robson e Edebson disseram ter viajado de ônibus com a droga de São Paulo até o município de Inhambupe, na Bahia, onde alugaram um automóvel e foram para Entre Rios.

Autuados em flagrante por tráfico de drogas, os dois foram conduzidos à carceragem da Delegacia Territorial (DT) de Vila de Abrantes, onde permanecerão custodiados à disposição da Justiça. O taxista foi ouvido e liberado. A droga seguiu para exames periciais no Departamento de Polícia Técnica (DPT), em Salvador.

