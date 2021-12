Paulinho Mega é preso durante operação policial em São Paulo

Foi preso em São Paulo, o baiano Paulo Roberto Gomes Guimarães Filho, o Paulinho Mega, acusado de ter sequestrado o advogado Ricardo Andrade de Melo, de 37 anos, que morava no mesmo prédio, no Corredor da Vitória. Ele foi transferido na sexta-feira, 5, para a capital baiana e permanece custodiado em local não informado por medidas de segurança.

Paulinho Mega foi detido por agentes da Divisão Anti-Sequestro da Polícia Civil de São Paulo e da Companhia de Operações Especiais da Polícia Miltiar da Bahia.

Ele é considerado foragido da Justiça por ter matado um vizinho e encomendado a morte de um amigo de infância e foi condenado a 22 anos de prisão por estes crimes, além de já responder a processos por estelionato e tráfico internacional de drogas.

O pai do acusado, Paulo Roberto Gomez Rodrigues, também foi preso durante a operação. Segundo informações da polícia, ele já respondeu a um processo pelo crime de descaminho (contra a ordem tributária) e também é suspeito do sequestro do advogado, que está desaparecido há quatro meses.

A família da vítima, inclusive, divulgou um cartaz oferecendo recompensa de R$ 20 mil a quem encontrá-lo, mas ainda não obteve informações sobre seu paradeiro.

adblock ativo