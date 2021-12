Pau da Lima: motorista do ônibus se apresenta nesta terça

Deve ser apresentado nesta terça-feira, 20, na 10ª Delegacia Territorial (Pau da Lima), o motorista da empresa Expresso Vitória envolvido no acidente que resultou na morte do adolescente Elias Silva Santos, de 16 anos, na manhã desta segunda, 19.

Segundo informações da delegada Elza Bonfim, o motorista não estava em condições de prestar depoimento após o ocorrido, pois se encontrava em estado de choque. Somente nesta terça é que o advogado deve apresentá-lo para prestar depoimento sobre o caso.

O fato aconteceu quando Elias se pendurou na porta do ônibus destinada a pessoas com deficiência, desequilibrou-se e caiu, sendo atropelado pelo veículo em seguida.

As circunstâncias do acidente foram confirmadas pela cobradora do ônibus, que já prestou depoimento na delegada.

O corpo de Elias foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) nesta manhã, após passar por perícia. O sepultamento do adolescente está marcado para a tarde, no Cemitério Quinta dos Lázaros.

adblock ativo