Pau da Lima ganha prefeitura-bairro neste sábado

Moradores dos bairros adjacentes a Pau da Lima poderão, agora, solicitar serviços municipais sem precisar se deslocar para o centro da cidade. Desde este sábado, 28, a região passou a contar com uma prefeitura-bairro, a sétima unidade implantada na capital baiana.

Cerca de 15 bairros vão poder utilizar - além dos serviços oferecidos pela prefeitura - postos de atendimento de outros órgãos, a exemplo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), do Tribunal de Justiça da Bahia, da Junta Militar e da Caixa Econômica Federal, por meio do programa Bolsa Família.

O espaço conta com 15 guichês, onde a população será atendida, também, por órgãos municipais como a Coordenadoria de Defesa e Proteção do Consumidor (Codecon), a Superintendência de Conservação de Obras Públicas (Sucop) e a Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb).

O prédio, que possui dois pavimentos e 800 metros quadrados, concentra um posto da Companhia de Energia Elétrica da Bahia (Coelba) e um totem de autoatendimento do Salvador Card. No equipamento, o usuário pode efetuar a recarga com uma cédula no valor desejado.

120 mil atendimentos

A inauguração da prefeitura-bairro foi realizada pelo prefeito ACM Neto, que chegou ao local já no final da manhã, acompanhado por uma legião de vereadores. Neto afirmou que a obra surgiu em cumprimento a uma promessa feita ainda na campanha.

"Todo o trabalho que temos feito visa facilitar a vida das pessoas. Em dois anos, realizamos 120 mil atendimentos nas seis unidades, até dezembro", discursou.

Posto de saúde fechado

O prefeito ouviu diversos elogios da população, mas também cobranças sobre o andamento da obra no posto de saúde de Pau da Lima, cujas obras se arrastam há cerca de dois anos.

O titular da Secretaria Municipal de Saúde, José Rodrigues, diz que a reforma fica pronta em 60 dias. "A antiga empresa faliu. Por isso, a demora", argumentou.

Morador do bairro, André Carreiro, 33 anos, vê a chegada do prefeitura positivamente. "Só vai trazer benefício, pois, a gente, que mora em comunidade, só vê chegar o serviço público por meio da polícia", avalia.

