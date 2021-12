Patrulha do Bem da PM leva alegria a hospital

Uma patrulha do bem invadiu o Hospital Ana Nery, na Caixa D'Água, nesta terça-feira, 16. São integrantes do grupo de teatro da Polícia Militar da Bahia. Cantigas de roda e policiais fantasiados levaram alegria e bom humor às crianças do setor de enfermaria da unidade.

Para os integrantes do grupo, a arte que desenvolvem é uma maneira de socializar, ressocializar e sensibilizar. "É uma troca. A gente traz o coração e sai com ele cheio. A palavra que define esse momento é gratidão", disse a subtenente Luciene Nascimento.

O sargento Luís Anselmo era um dos integrantes mais alegres e brincalhões com todos. Ele trabalha há 10 anos em projetos semelhantes de teatro. "É indescritível e gratificante. Acredito que todo ser humano deve levar ao próximo a mensagem de que o mundo pode ser melhor", declarou, emocionado o policial.

Trabalho único

Há um ano, o grupo formado por 23 PMs desenvolve o trabalho de forma voluntária e gratuita nos momentos de folga, em instituições filantrópicas e sem fins lucrativos, como hospitais, abrigos e orfanatos.

Esse é um trabalho único no mundo, desenvolvido por policiais que visam atender idosos e crianças em situação de saúde vulnerável e de risco. "O objetivo é despertar o espírito solidário, o amor ao próximo e, com a arte, contribuir para a segurança pública. A afetividade promove a paz", disse o coordenador, capitão Elton Santana.

A maioria das crianças internadas na unidade de saúde sofre com problemas cardíacos. Uma delas é João Vítor Pereira, de 1 ano e 4 meses. Ele é filho de Verônica Pereira, 34, que o levou para assistir à surpresa preparada no corredor do Ana Nery.

"Ameniza nosso sofrimento. Quando estamos no hospital, passamos por tanta coisa ruim, então é muito bom o que eles trazem", contou ela.

Lauro Lacerda, 35, pai de Artur, de 4 anos, acredita que a atividade diminui o clima tenso de estar com o filho no hospital após uma cirurgia no coração: "É uma brincadeira sadia que melhora a autoestima".

Solicitações

Toda semana, às quartas-feira, o grupo da PM visita uma instituição. As solicitações podem ser realizadas por qualquer entidade, por meio do Departamento de Comunicação Social da Polícia Militar, cujo e-mail é dcs.artes @pm.ba.gov.br.

"Começamos oferecendo o trabalho, hoje aguardamos as solicitações. Já visitamos cerca de 15 instituições no período de um ano, a exemplo do Martagão Gesteira e Lar Franciscano, e, para muitas delas, retornamos", ressaltou o capitão Santana.

