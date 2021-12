Patronato mantem proposta e greve da construção continua

A greve dos trabalhadores da construção civil continua, decisão foi tomada após assembleia nesta sexta-feira, 28, no quinto dia de paralisação, no Largo de São Bento, no centro de Salvador.

De acordo com o diretor de imprensa do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil (Sintracom-BA), Raimundo Brito, na última reunião de negociação realizada com o Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon-BA) na quinta, 27, não houve avanço nas tratativas. "Eles não melhoraram em nada a proposta deles, continuam oferecendo 5,56% de reajuste", disse.

Outro ponto que o Sintracon-BA condena é a prática da contratação e demissão dos funcionários em 90 dias. "Não aceitamos essa prática, a maioria dos trabalhadores não precisa desse tempo de experiência pois já são pessoas com muita experiência", alega Raimundo.

Na segunda-feira, 31, está marcada uma nova reunião entre os sindicatos na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) na, informa o diretor, e somente na terça as 15h uma nova assembleia da categoria para definir os rumos do movimento grevista.

O Sintracom-BA contabiliza 95% dos canteiros parados, em todo o estado. Em Salvador, quase 40 mil operários estão de braços cruzados, aguardando uma solução negociada para o acordo coletivo.

A reportagem tentou contato com o Sinduscon-BA, mas não teve sucesso.

adblock ativo