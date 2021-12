Melina Esteves França, acusada por mais de 10 babás de agressão e cárcere privado, deixou o apartamento no Imbuí com escolta policial e sendo vaiada pelos vizinhos nesta sexta-feira, 03.

>>Babá agredida por patroa diz que desmaiou porque também passava fome

As possíveis agressões vieram à tona desde que a babá Raiana Ribeiro, 25, se jogou do apartamento, que fica no terceiro andar, e expôs que era agredida.

Policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão no apartamento.

Melina conversou com policiais civis, saiu do prédio com duas malas e foi transportada por um carro preto até a delegacia.

Além de Raiana, outras 11 mulheres já registraram boletim de ocorrência contra Melina e afirmaram que também eram agredidas pela ex patroa.

Nesta quinta-feira, 02, imagens de câmeras de segurança mostraram a babá Raiana sendo agredida com socos e tapaz dentro do apartamento.

Da Redação Patroa suspeita de cárcere e agressão por babás deixa prédio no Imbuí escoltada e vaiada

adblock ativo