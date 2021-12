Pátio da Transalvador da Vasco vai liberar carro apreendido

A partir desta quarta-feira, 18, quem tiver o carro apreendido pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) poderá retirar o veículo no pátio da avenida Vasco da Gama. Antes o serviço só era prestado na unidade do Vale dos Barris, que continua oferecendo o atendimento.

Com as duas opções, o proprietário do automóvel deverá verificar em qual dos dois pátios o veículo está. A informação será fornecida no site da Transalvador.

O objetivo da mudança é agilizar o atendimento ao cidadão.

adblock ativo