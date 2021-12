Patamo ocupa Santa Cruz, Vale das Pedrinhas e Nordeste

Uma operação para o combate ao tráfico de drogas está acontecendo desde a madrugada desta quinta-feira, 21, nos bairros da Santa Cruz, Vale das Pedrinhas e Nordeste de Amaralina, em Salvador. A ação, realizada por guarnições da Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do Batalhão de Choque, conta com a participação das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico.

Segundo a Secretária de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), um suspeito foi preso e outro, ainda não identificado, foi morto nesta madrugada, na localidade do Areal, no Nordeste de Amaralina.

Com o detido, identificado como Vitor Santos da Silva Pires, os policiais encontraram uma segunda pistola calibre 9mm, de uso restrito das Forças Armadas e da Polícia Federal, e uma porção de maconha. A primeira foi apreendida nesta quarta, 20, na Santa Cruz.

Ferido com um tiro na perna, que teria ocorrido em um confronto com a polícia na tarde desta quarta, Vitor foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, e depois levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ainda conforme a SSP, com o policiamento reforçado desde terça, 19, oito suspeitos foram presos nestes bairros. Destes, seis homens, que fazem parte de um grupo chamado de o "Bonde", foram detidos na região da Sucupira. Um adolescente também foi apreendido na localidade.

Além dos presos, cinco homens foram mortos (dois no Vale das Pedrinhas e um no Nordeste, na terça; um na Santa Cruz, nesta quarta; e mais um no Nordeste, na localidade do Areal, nesta madrugada).

Rodoviários

Por conta da ação dos bandidos, os rodoviários ainda continuam sem circular nesta manhã pelos bairros do Vale das Pedrinhas e da Santa Cruz. A categoria improvisou um final de linha na rua do Canal, na avenida Juracy Magalhães, para quem sai do Vale, e no Parque da Cidade, no Itaigara, para quem vem da Santa Cruz.

Os trabalhadores teriam recebido ameaça dos traficantes após as mortes que ocorreram na terça e na quarta, nas três localidades, durante um confronto com a polícia. Ainda segundo a SSP, não há prazo para a operação terminar nestes bairros.

*Sob supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

Patamo ocupa Santa Cruz, Vale das Pedrinhas e Nordeste | Foto: Divulgação/ATarde

