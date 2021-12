Pastoral da Criança na Bahia lamenta morte de Zilda Arns

A comunidade baiana assistida pelas pastorais lamentou o falecimento de Zilda Arns Neumann, pediatra, fundadora e coordenadora internacional da Pastoral da Criança, organismo de ação social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Zilda estava no Haiti em uma missão humanitária, quando foi vítima do terremoto.

Na Bahia, a médica já visitou diversas comunidades que possuem a Pastoral da Criança. Lembranças de amor, carinho e incentivo ao trabalho voluntário marcam quem teve oportunidade de conhecê-la.

“Para mim, ela é uma lição de vida, de amor, viveu pelo próximo”, define a líder de pastoral da região do subúrbio de Salvador, Adoni Silva, que conheceu Zilda pessoalmente. “Perdemos uma companheira maravilhosa que sempre tinha uma palavra de conforto”, diz Conceição Cruz, multiplicadora da Pastoral de Pirajá. A Bahia foi o segundo Estado no Brasil a receber a Pastoral da Criança, em 1986. Atualmente, a pastoral no Estado está presente em todas as dioceses e conta com uma rede de mais 28 mil voluntários em 5,2 mil comunidades espalhadas por 380 municípios.

Dedicação - Mensalmente, cerca de 200 mil crianças de 0 a 6 anos, com suas 141 mil famílias e cerca de 15 mil gestantes são atendidas na Bahia. No Brasil, são quase dois milhões de crianças beneficiadas. A maioria dos voluntários são mulheres que atuam onde moram com orientação às famílias e assistência à saúde.

Zilda Arns nasceu em Santa Catarina, em 1934. Dedicou sua vida a trabalhos de solidariedade e apostava na educação como ferramenta para combate a doenças infantis e desnutrição. Irmã de Paulo Evaristo Arns, arcebispo emérito de São Paulo, Zilda era viúva e deixa quatro filhos e dez netos.

Encontrava-se no Haiti em missão humanitária. No momento do abalo sísmico, proferia uma palestra sobre a Pastoral da Criança, dentro de uma igreja, onde 150 pessoas ouviam suas palavras. Seu corpo foi encontrado nos escombros do templo.

Por seu trabalho social, recebeu diversas condecorações, como o Opus Prize, da Opus Prize Foundation (EUA), pelo inovador programa de saúde pública que ajuda milhares de famílias carentes, em 2006; Heroína da Saúde Pública das Américas, em 2002; e o 1º Prêmio Direitos Humanos, em 2000. O corpo de Zilda Arns deve chegar no fim desta semana ao Brasil e será enterrado em Curitiba.

