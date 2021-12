Pastor tenta converter jovens antes de serem executados

Uma oração durante um culto na Praça da Pedra Dourada, no Lobato, foi a última intercessão pelas almas dos três homens que foram assassinados a tiros, na madrugada desta quarta-feira, 2, dentro de um imóvel no Lobato. Apenas Gilmário Araújo Conceição, de 17 anos, foi identificado.

Na noite de terça, 1º, os três estavam na praça e o homem que realizava a pregação disse, em tom profético, que Deus teria revelado a morte deles, caso insistissem em continuar no tráfico de drogas.

"O crente perguntou se eles aceitavam Jesus e eles ficaram calados, mas receberam a oração", conta um morador, em anonimato. Segundo relatos de populares, cerca de oito homens armados de pistola e espingarda calibre 12 participaram da ação. Eles estavam encapuzados, vestidos de calça e jaqueta jeans e alguns de colete balístico.

Segundo informações do Departamento de Homicídios (DHPP), as investigações coletadas no local do crime indicam que as vítimas eram envolvidas com o tráfico de drogas.

De acordo com informações de moradores, as vítimas alugaram o imóvel há uma semana. Só uma delas morava no Lobato. "A gente já está acostumado com essas mortes aqui no Lobato. É direto isso aí", declara um morador.

A reportagem tentou conversar com a mãe de um dos mortos, mas a mulher não aceitou. Ela acompanhava a retirada dos móveis de dentro da casa, na manhã desta quarta.

O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM), do DHPP, mas ainda não há informação sobre a autoria.

adblock ativo