Passeios ciclísticos marcam Dia Mundial sem Carro na capital

A realização de pelo menos quatro passeios ciclísticos em Salvador marca nesta terça-feira, 22, as iniciativas pelo Dia Mundial sem Carro em Salvador. O primeiro deles, promovido pelo vereador Everaldo Augusto (PCdoB), tem saída às 8h em frente à Câmara Municipal. Às 9h, um café da manhã será servido.

Por volta das 18h, um grande passeio promovido por grupos independentes de ciclistas sairá do Dique do Tororó. O grupo Pedal Cidade Baixa programou para o mesmo horário uma pedalada pelas ruas da Ribeira, Boa Viagem e Bonfim. O ponto de partida é o estacionamento do Atakarejo, no Caminho de Areia.

Às 20h, outro grupo encerra a programação do dia, com saída da antiga sede de praia do Esporte Clube Bahia, na Boca do Rio. Este também será o primeiro ano em que a capital terá data definida por projeto de lei, sugerido por Everaldo Augusto e sancionado pelo prefeito, ACM Neto, em agosto.

Qualidade de vida

Coordenador do Pedal Cidade Baixa, Edivan Cruz, 37, comenta: "Eu abandonei o carro para aderir a uma recomendação médica. Perdi 10 kg em pouco tempo e hoje não troco a bike por nada".

Diariamente, o rapaz faz de bicicleta o trajeto para o trabalho entre a Ribeira e a Pituba. "O interessante é que a gente vê as pessoas, cumprimenta, diferentemente de quando se está no carro, fechado", opina.

Apesar das iniciativas, a adesão na capital baiana ainda é baixa. Das cinco pessoas ouvidas nas ruas por A TARDE, ninguém disse estar disposto a deixar o carro na garagem. Dentre as 99 pessoas questionadas em um grupo do WhatsApp, apenas uma afirmou que vai trocar o carro por ônibus.

