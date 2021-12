Passeio Público terá recursos do Ipac para receber melhorias

A partir do junho próximo, o Passeio Público, no Campo Grande, abrigará uma série de atividades culturais em diversas linguagens.

Para adequar o espaço, uma ação emergencial de reforma da estrutura física do espaço será realizada pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac).

Serão disponibilizados R$ 240 mil para obras no estacionamento, sistema de iluminação, instalação de bancos e sanitários.

As ações foram anunciadas, nesta quinta-feira, 9, pelo diretor geral do Ipac, João Carlos Cruz de Oliveira, em visita à sede do Grupo A TARDE.

Ampliar e diversificar as atividades nos espaços públicos e estimular a população a frequentar esses locais são algumas das metas do gestor. "O ideal é que as pessoas entendam que os espaços são delas", disse Oliveira.

A programação de eventos nos espaços administrados pelo órgão também envolve os museus e está sendo concebida em parceria com a Fundação Cultural do Estado (Funceb).

O projeto maior de requalificação urbana do Passeio Público, também previsto para este ano e orçado em R$ 12 milhões, consiste em melhorias no sistema viário, pavimentação, paisagismo e drenagem, entre outras.

