Passeio público é recuperado em Pernambués,Bonfim e Itaigara

O programa Eu Curto Meu Passeio prevê também a recuperação de calçadas públicas, que são de responsabilidade da prefeitura. A Sucom já iniciou reparos em calçadas no Bonfim, Pernambués e Itaigara.



De acordo com o superintendente do órgão, nos locais estão sendo realizados serviços como retirada de meio fio, demolição do antigo passeio, reassentamento de granito e concretagem.



"O programa vai alcançar também locais como a avenida Luiz Tarquínio, na Boa Viagem, rua Djalma Dutra, nas Sete Portas, e Politeama. Todas as ordens de serviço já estão assinadas", disse.



A equipe de reportagem de A TARDE percorreu os bairros do Imbuí, Pituba, Caminho das Árvores e Boca do Rio e constatou péssimas condições nas calçadas em diversos trechos.



Na Boca do Rio, por exemplo, muitos dos passeios estão esburacados e tomados por lixo e entulho. Para passar, os transeuntes se arriscam em meio aos carros em diversos locais.



No Imbuí, condomínios e alguns estabelecimentos comerciais já iniciaram os reparos, porém, os passeios públicos continuam danificados, como os da rua Jaime

Sapolnik.



Acessibilidade



Já na Pituba, não há continuidade dos pisos táteis, por conta da reforma de apenas algumas áreas das calçadas.



Devido a isso, a presidente do Instituto de Cegos da Bahia, Sílvia Baptista, alerta para a importância de um piso uniformizado, para evitar acidentes envolvendo deficientes visuais.



"O perigo de um piso tátil interrompido é que pode causar acidentes sérios. Muitas vezes, a bengala utilizada pelo deficiente fica presa nos buracos ou nas falhas entre uma placa e outra. É importante que proprietários das calçadas realizem a obra de acordo com o modelo previsto", recomendou.

