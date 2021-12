Passeio Público é reaberto após primeiras reformas

Será entregue neste domingo, 27, às 10h, a primeira etapa dos Serviços de Conservação Preventiva do Passeio Público, no Campo Grande. Nas obras, que, até então, custaram R$ 120 mil, foram recuperadas calçadas em pedra portuguesa, mobiliários e bancos, restauradas estátuas e esculturas, vasos e peças artísticas em mármore de Carrara, feitas pinturas de muros, replantio de flores e arbustos, e podas de árvores.

Com a presença do governador Rui Costa, a programação da cerimônia conta com a apresentação especial de parte da Orquestra Neojibá, além do projeto de capoeira "Mandinga - Ginga Mundo" e de atrações do projeto #MusEuCurtoArte. O caminhão da biblioteca-móvel da Fundação Pedro Calmon (FPC) também estará presente no evento.

A intervenção foi realizada através da Secretaria de Cultura (Secult) e do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac). Entre as novidades, está a instalação de uma câmera 360°, com o apoio da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e Polícia Militar (PM), para monitoramento do local.

Até dezembro as obras devem ser concluídas. A intenção é que o Passeio continue a ser um espaço democrático, onde possam acontecer manifestações artísticas e culturais.

