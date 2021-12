Passeio no Natal da Esperança vai ser realizado nesta quarta

Ainda restam algumas vagas para quem quer conhecer o Natal da Esperança na Praça Dois de Julho, no Campo Grande. O agendamento pode ser feito no site: natalsalvador.salvador.ba.gov.br. 150 mil pedidos já foram solicitados. Por isso, a Prefeitura, por intermédio da Diretoria de Serviços de Iluminação Pública, vai realizar a live Passeio no Natal da Esperança, nesta quarta-feira, 23, às 19h.

A transmissão vai ser realizada nas redes sociais da Prefeitura. Em formato de um filme, em que uma família passeia por pontos da decoração natalina da cidade, entre eles Bonfim, Terreiro de Jesus, Dique do Tororó, Avenida Sete de Setembro e finalizando no Campo Grande, os usuários vão poder aproveitar todo o encando do passeio. Com isso, as pessoas vão ter a oportunidade de ver outros detalhes das luzes e decoração de Natal de Salvador.

“Tentamos buscar um jeito de levar a esperança do Natal para a casa das pessoas. Esse ano foi tudo diferente, precisamos criar uma organização de agendamento devido a pandemia que estamos vivendo, mas acreditamos que a magia do Natal deve chegar a todos”, explicou o diretor de Iluminação Pública do município, Júnior Magalhães.

adblock ativo