Passeio de velotáxis no Pelourinho é gratuito até domingo

Os triciclos velotáxis funcionam até domingo, 13, no Centro Histórico de Salvador, gratuitamente. Os veículos são, de início, apenas para gestantes, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção.

Os dois primeiros equipamentos utilizados no país ainda estão em fase de teste. Eles fazem o trajeto praça Thomé de Souza-Pelourinho, das 10h às 17h30.

"Na próxima semana, avaliaremos os ajustes necessários e discutiremos a possibilidade de expansão do roteiro em outros pontos na cidade", disse o secretário do Escritório Municipal da Copa (Ecopa), Isaac Edington.

A implantação dos triciclos é uma de iniciativa do Ecopa e do Movimento Salvador Vai de Bike, em parceria com a Cycle'ONE. Segundo o diretor-executivo da empresa responsável pelo equipamento, Itamar Ferreira dos Santos, está prevista a chegada de mais quatro triciclos até o final deste ano.

"Serão mais dois velotáxis e dois velocargo para o transporte de mercadorias. Em dois anos pretendemos estar com 50 veículos no país", acredita Itamar Ferreira.

Ainda sem definição para o início da utilização comercial para o público em geral, o secretário da Ecopa garantiu que será estabelecido preço popular.

Os veículos - já utilizados em países como Estados Unidos, Alemanha, França, Canadá e Inglaterra - são mais uma opção sustentável para a mobilidade na capital.

"É um novo conceito que contribui para a mudança de postura da população por um mundo mais sustentável", disse o diretor da Cycle'ONE.

A novidade agradou a turistas e soteropolitanos que estavam no local. "É uma boa opção para trazer pessoas que não podem andar por aqui e conhecer pontos turísticos. Muitos idosos têm vontade de vir ao Pelourinho e não podem", disse o administrador Lúcio Lima Castro, 54 anos.

A aposentada Valdelice Costa, 70, aproveitou para testar o passeio com a filha Vera Santos, 34, na primeira visita à capital. "É uma ótima ideia. A cidade é linda, mas andar muito já não é tão fácil para mim", disse a turista de Porto Alegre.

Estrutura

Em cada triciclo - de fabricação francesa - cabem dois adultos ou um adulto e duas crianças, além do condutor. O equipamento é feito de polietileno e tem estrutura interna de aço inoxidável.

São movidos à propulsão humana e suportam até 170 quilos, sendo que o velocargo chega à capacidade de 180 quilos. O veículo também conta com bateria com autonomia de 50 quilômetros para auxiliar o condutor em ladeiras.

adblock ativo