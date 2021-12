Passeio de escuna é suspenso por conta da chuva em Salvador

A chuva que atinge Salvador na manhã desta quarta-feira, 17, causou a suspensão das saídas de escunas que fazem o passeio turístico pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos. A travessia Salvador-Mar Grande está operando normalmente, segundo informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).

De acordo com o órgão, apesar da chuva que também atinge a ilha, o fluxo de pessoas nos terminais marítimos é moderado e as condições de navegação na baía estão normais. Para a travessia Salvador-Morro de São Paulo, até o momento, a viagem do catamarã será feita forma direta, sem desvio. Caso as condições de navegação se compliquem durante a manhã, o percurso pode passar a ser feito com conexão em Itaparica.

Horários das embarcações

Para a travessia Salvador-Mar Grande, as saídas acontecem com intervalos de meia hora, de um barco para o outro. O último horário previsto para a saída do terminal de Salvador será às 20h, e de Mar Grande, às 18h30.

Já a viagem para Morro de São Paulo, as saídas são em horários marcados: 10h30, 13h e 14h30. Para quem vem do Morro para a capital baiana, as saídas ocorrem às 9h, 11h30, 13h e 15h.

