Passeio de bike estimula as práticas saudáveis

O 1º Passeio Ciclístico da Tancredo Neves conseguiu unir uma prática saudável, conscientização contra o câncer de próstata e entretenimento. Um grupo de cerca de 850 ciclistas, formado por crianças, homens e mulheres vestidos com as corres da Campanha Novembro Azul, desfilou, neste domingo, 23, pela avenida Tancredo Neves, um dos maiores centros de negócios da capital baiana.

O percurso foi de 17,4 km, a partir da Tancredo Neves, passando pelas avenidas Magalhães Neto e Manoel Dias da Silva, em direção ao Largo de Amaralina. O retorno foi pela Octavio Mangabeira e Magalhães Neto em direção ao estacionamento do restaurante Barbacoa.

O evento foi organizado pela Associação Empresarial Tancredo Neves (AETN), em parceria com o Movimento Vai de Bike, da Prefeitura Municipal de Salvador.

Solidariedade

O Grupo A TARDE apoiou o projeto ao lado da Fecomércio, Shopping Salvador e Engenho Novo.

Para fazer a inscrição cada ciclista doou dois quilos de alimentos não perecíveis. "Conseguimos cerca de 1.600 quilos de alimentos que serão levados a instituições de assistência ao idosos e crianças", disse Carlos Macedo, diretor financeiro da AETN.

Tendo como bandeira principal o apoio à campanha Novembro Azul, que busca conscientizar os homens sobre a importância do diagnóstico precoce para o tratamento do câncer de próstata, o passeio fechou esta primeira experiência com a promessa de uma segunda edição no ano que vem.

Para Luiz Blanc, superintendente da AETN, a interação entre os participantes também é importante. "Queremos transformar a Avenida Tancredo Neves na Avenida Paulista da cidade com atividades nos finais de semana voltadas para o lazer e entretenimento, com festivais de gastronomia e de música", acrescentou.

Para Ricardo Amado, que é morador do Condomínio Aquarius, eventos como este em centros comerciais são muito interessantes no fim de semana

"As ruas movimentadas no fim de semana oferecem maior segurança contribuindo para o fim da violência", completou.

Iniciativa fez alerta para as atividades do Novembro Azul (Foto: Fernando Vivas | Ag. A TARDE)

