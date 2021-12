Passeio de bicicleta e caminhada marcam ações do Outubro Rosa

Duas ações em Salvador chamaram atenção, neste domingo, 29, para a importância de prevenir o câncer de mama. O evento "Previna-se e Pedale" encerrou a passagem do atendimento móvel da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) no Dique do Tororó.

Durante a manhã, as mulheres participaram de atividades e receberam orientações sobre a doença. Homens e crianças também participaram do evento, que ofereceu diversos serviços.

Na avenida Professor Magalhães Neto, na Pituba, foi a 3ª Caminhada do Outubro Rosa do Corpo de Bombeiros Militares da Bahia que "pintou" o local de rosa. Um grupo com cerca de 400 pessoas percorreu quatro quilômetros entre a avenida e uma praça da região.

A programação ainda contou com alongamento, aulas de dança e zumba. O evento faz parte da campanha de conscientização para a importância de prevenir o câncer de mama.

O evento terminou por volta das 11h30.

