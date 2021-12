Passeio ciclistico reúne mais de 100 crianças na Ribeira

Mais de cem crianças acompanhadas de suas bicicletas lotaram o Largo do Papagaio, neste domingo, 8, no bairro da Ribeira, no evento realizado pelo projeto Pedal Cidade Baixa.

Na ocasião, os pequenos, além de se divertirem com um passeio pela praça, puderam disputar uma espécie de “Campeonato” valendo como prêmio, bolas, bonecos entre outros brinquedos e guloseimas que também foram distribuidos para as crianças.

Segundo um dos organizadores do evento, Thiago Muniz, o projeto Pedal Kids foi criado com base no incentivo ao uso da bicicleta desde a infância. Além de dar visibilidade ao bairro, que segundo ele é precário em espaços de lazer. “O intuito é fazer com que essas crianças saiam de casa com seus pais, que deixem um pouco de lado a televisão, tablet e celular para ter pelo menos uma manhã de diversão, um momento com a família”.

Ele pontua, ainda, que mostrar para as crianças a importância do uso da bicicleta como meio de locomoção, fará deles um adulto que se importa com a preservação do meio ambiente. “Aqui temos vários filhos de ciclistas, de pessoas que apostam na ideia de lutar por uma cidade menos congestionada, menos poluída”, ponderou.

Com a disposição de um jovem, o comerciante Valter Cerqueira de Santana, 60, esbanjou vitalidade junto ao seu neto de seis anos, Miguel Azevedo. “O ser humano precisa iniciar tudo cedo e a inclusão da atividade física na rotina das criança, é um beneficio na juventude para o futuro, preservando a saúde para que futuramente eles possam estar com o corpo em forma, uma vida mais alongada. Acho que todo mundo deveria fazer isso, abrir mão dos meios locomotivos motorizados e andar mais de bicicleta”, pontuou Valter.

*sob a supervisão do jornalista Luis Lasserre

adblock ativo